«Угрожал ножом»: бандит в маске ограбил офис микрозаймов на 31 тысячу рублей

23 Март 2020 2020-03-23T12:28:33+03:00

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В понедельник, 23 марта, в Академгородке произошел разбой. Подписчики группы «Инцидент Новосибирск» рассказали, что около 12 часов дня в помещение микрозаймов на улице Героев Труда, 18/1 корпус 3, зашел преступник в темной маске на лице. Он вытащил нож и потребовал у сотрудницы деньги. Она отдала ему 31 тысячу рублей, после чего разбойник покинул помещение и скрылся в неизвестном направлении.

Подписчики также сообщили, что мужчина был худой и ростом около 180 сантиметров, носил коричневую куртку до колен.

В пресс-службе полиции корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили, что нападение на офис компании микрозаймов действительно было.

— Мужчина угрожал работнице предметом, похожим на нож, и похитил 34 тысячи рублей. Сейчас полицейские разыскивают преступника, чтобы задержать и установить его личность, — ответили в ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU