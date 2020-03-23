2020-03-23T09:20:36+03:00
Происшествия

«Вытащили с третьего раза»: грузовик спас машину новосибирцев, которая застряла в сугробе

Путешественники ехали в Хакасию, но завязли в снегу на трассе
Надежда РЫЖКИНА
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Машина застряла в рыхлом снегу возле обочины.Машина застряла в рыхлом снегу возле обочины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Жители Новосибирска решили поехать в Хакасию на выходных, но на трассе Кемерово-Мариинск их авто забуксовало в снегу возле оврага. Молодые люди пытались сами выбраться из западни, но не получалось — машина проваливалась все глубже. На помощь им пришел тягач «Ман».

О происшествии рассказала пассажирка автомобиля Ольга Страдымова в группе «АСТ-54». Корреспондент КП-Новосибирск узнала у женщины подробности.

Водитель авто сам выехать из западни не смог. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Водитель авто сам выехать из западни не смог.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Мы неудачно припарковались на обочине, нужно было в багажнике сумку уложить. Правые колеса оказались на рыхлом снегу. Машина провалилась и села на «пузо». Вырулить мы сами не смогли, откапывались, но машину еще сильнее наклоняло. Но нам ничего не угрожало и мы надеялись решить ситуацию сами, поэтому не вызвали спасателей. Начали останавливать других водителей, просили помочь, — рассказала Ольга.

В итоге сначала на помощь пришла молодая семья на седане «Рено Дастер». Они попытались вытащить автомобиль на тросе, но он наклонялся больше в сторону оврага.

— Тут мы решили, что нужен грузовик. И, наверное, минут через пять остановился водитель грузовика «Ман». С третьей попытки вытащил на дорогу наш автомобиль. Все совершенно бескорыстно, спасибо ему огромное! — поделилась Ольга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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