2020-03-23T09:18:05+03:00
Общество

АО «РЭС» предоставило тепловизор для температурного контроля пассажиров аэропорта Толмачево

Оперативным штабом прорабатывается возможность организации температурного контроля пассажиров, которые прибывают в Новосибирский аэропорт Толмачево не только международными, но и внутренними рейсами
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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18 марта 2020 года правительством Новосибирской области одобрено введение режима повышенной готовности на территории региона в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в России.

Оперативным штабом прорабатывается возможность организации температурного контроля пассажиров, которые прибывают в Новосибирский аэропорт Толмачево не только международными, но и внутренними рейсами.

Для решения этой задачи 19 марта 2020 года АО «РЭС» предоставило в распоряжение администрации аэропорта один из современных тепловизоров, которые используются на предприятии для диагностики оборудования и линий электропередачи. С помощью этих устройств энергетики оперативно и эффективно выявляют дефекты, что позволяет предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Теперь этот прибор, возможно, позволит предотвратить распространение заболевания и сохранить жизнь и здоровье людей. Тепловизор, предоставленный АО «РЭС» в пользование воздушной гавани Новосибирска, используется для бесконтактного измерения открытых участков тела пассажиров, посетителей и персонала аэропорта Толмачево с целью выявления потенциально заразившихся коронавирусом COVID-19. Для того чтобы обнаружить повышенную температуру у людей, в настройках оборудования в качестве максимально допустимого уровня устанавливается значение нормальной температуры тела человека.

В свою очередь в энергетической компании соблюдаются все рекомендации по профилактике данного заболевания, издан приказ генерального директора АО «РЭС» «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) среди работников Общества», на основании которого во всех подразделениях предприятия приняты меры по недопущению распространения инфекции. Работниками компании неукоснительно соблюдаются рекомендации Минздрава РФ и областного министерства здравоохранения.

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