2020-03-23T08:39:44+03:00
Общество

Пост – в чем его смысл

На вопрос отвечает протоиерей Дмитрий Полушин, настоятель храма во имя святой Евфросинии Полоцкой
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и «Комсомольскй правды» новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды – разберем все это вместе со священнослужителями. В этот раз поговорим о посте. Что означает это время, чему следует уделить особое внимание? Об этом рассказывает протоиерей Дмитрий Полушин.

Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Пост в чем его смысл.На вопрос отвечает протоиерей Дмитрий Полушин, настоятель храма во имя святой Евфросинии Полоцкой В рамках совместного проекта Новосибирской митрополии и Комсомольскй правды новосибирские батюшки рассказывают нашим читателям о традициях и основах православия. Обучающие видеоролики помогут всем, кто только начал путь к Богу и свое знакомство с духовным миром. Основные вопросы, которые возникают у нас, традиции, обряды разберем все это вместе со священнослужителями. В этот раз поговорим о посте. Что означает это время, чему следует уделить особое внимание? Об этом рассказывает протоиерей Дмитрий Полушин. Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

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