2020-03-23T08:50:17+03:00
Происшествия

Стрельба на парковке у супермаркета напугала покупателей под Новосибирском

У стрелявшего изъяли травматический пистолет
Никита МАНЬКО
Поделиться:
Стрелявшего оперативно задержали. Фото: кадры из видео "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"Стрелявшего оперативно задержали. Фото: кадры из видео "Подслушано в Искитиме" "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

Жители Искитима обсуждают стрельбу на парковке у супермаркета среди бела дня. Неизвестный достал пистолет и прострелил стекло в автомобиле «Тойота Премио» после перепалки с водителем.

Конфликт случился у магазина популярной торговой сети днем 22 марта около 14:00. В результате стрельбы неизвестный прострелил стекло припаркованной «Тойота Премио». Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» прислали видео, где прибывшие полицейские разговаривают с потерпевшим.

В полиции КП-Новосибирск подтвердили информацию, и сообщили, что стрелок был задержан прибывшим экипажем ППС . У него изъят травматический пистолет, по факту стрельбы проводится доследственная проверка.

— Вчера в микрорайоне «Индустриальный» между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в лобовое стекло автомобиля оппонента. Никто не пострадал, автомобилю причинены повреждения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Стрельба на парковке у супермаркета в Искитиме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это безобразие»: новосибирец пожаловался, что НОВАТ не вернул ему деньги за отмененный из-за коронавируса спектакль
Из-за угрозы коронавируса на карантине в Новосибирской области находятся 1,6 тысяч человек
«Вытащили с третьего раза»: грузовик спас машину новосибирцев, которая застряла в сугробе
АО «РЭС» предоставило тепловизор для температурного контроля пассажиров аэропорта Толмачево
Стрельба на парковке у супермаркета напугала покупателей под Новосибирском
Пост – в чем его смысл
«Копали 12 человек»: в Новосибирске из-под снега освободили гигантское яйцо
«Безобразный сервис»: ресторан сорвал сибиряку юбилей
Кот Гидрант, которого спасли новосибирские пожарные, попал на шоу «Видели видео?»
Следователи возбудили дело после гибели трех человек на пожаре в Искитиме
«Ударили ножом в шею»: в Новосибирске будут судить двоих братьев, убивших парня на пляже в Советском районе
«Он психанул»: в Новосибирске ищут 19-летнего парня, который поссорился с друзьями
Стала известна судьба 15-летнего школьника, которого искала бабушка
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса отменили все спектакли
В мэрии рассказали, когда восстановят обрушившийся проезд к домам в Заельцовском районе
Как приготовить постный и сытный салат
Стало известно, когда «S7» вывезет из Таиланда новосибирцев, «застрявших» на отдыхе
«Пропесочьте им по полной!»: соседи требуют наказать школьниц, которые танцевали на багажнике чужой машины
В Новосибирской области весенний призыв в армию из-за угрозы коронавируса не отменят
Проткнул живот: в Новосибирске пенсионер с ножом напал на бабушку
«Ползли к нему полтора километра»: волонтеры спасли умирающего пса, в которого стреляли
Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу
Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные