Стрельба на парковке у супермаркета напугала покупателей под Новосибирском
Жители Искитима обсуждают стрельбу на парковке у супермаркета среди бела дня. Неизвестный достал пистолет и прострелил стекло в автомобиле «Тойота Премио» после перепалки с водителем.
Конфликт случился у магазина популярной торговой сети днем 22 марта около 14:00. В результате стрельбы неизвестный прострелил стекло припаркованной «Тойота Премио». Подписчики сообщества «Подслушано в Искитиме» прислали видео, где прибывшие полицейские разговаривают с потерпевшим.
В полиции КП-Новосибирск подтвердили информацию, и сообщили, что стрелок был задержан прибывшим экипажем ППС . У него изъят травматический пистолет, по факту стрельбы проводится доследственная проверка.
— Вчера в микрорайоне «Индустриальный» между двумя мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры один из мужчин достал травматический пистолет «Оса» и выстрелил в лобовое стекло автомобиля оппонента. Никто не пострадал, автомобилю причинены повреждения, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Стрельба на парковке у супермаркета в Искитиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU