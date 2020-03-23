2020-03-23T08:21:22+03:00
Общество

«Копали 12 человек»: в Новосибирске из-под снега освободили гигантское яйцо

Оно скрылось под высокими сугробами на детской площадке
Надежда РЫЖКИНА
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Двухтонное яйцо откопали во дворе на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Татьяна РезвыхДвухтонное яйцо откопали во дворе на улице Богдана Хмельницкого. Фото: Татьяна Резвых
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В Новосибирске на выходных добровольцы откопали из-под снега во дворе на улице Богдана необычную скульптуру. Это было гигантское 2-тонное яйцо из бетона. В высоту оно почти два метра, и, тем не менее, зимой яйцо полностью скрылось под сугробами. Откапывать скульптуру пришли 12 человек — и даже пригнали один экскаватор. Об этом рассказали в группе арт-маркета «Дерн» в соцсетях.

Откапывать скульптуру пришли 12 человек. Фото: Татьяна Резвых

Откапывать скульптуру пришли 12 человек. Фото: Татьяна Резвых

— Яйцо это непростое, историческое. В середине 1980-х годов его изготовил Геннадий Арбатский — первый главный архитектор Калининского района Новосибирска, художник-оформитель улицы Богдана Хмельницкого и смежных с ней кварталов. И было оно когда-то частью детского игрового комплекса «Гнездышко». Но в начале 2000-х, при строительстве жилого комплекса «Эдем», Яйцо исчезло, — рассказала жительница Новосибирска Татьяна Резвых, которая приняла участие в раскопках.

Пришлось даже подогнать экскаватор. Фото: Татьяна Резвых

Пришлось даже подогнать экскаватор. Фото: Татьяна Резвых

Восстановили скульптуру летом 2017 года, но по другому адресу — Богдана Хмельницкого, 35. Позже его спрятали от вандалов под шатер. А художник Сергей Беспамятных по памяти и оставшимся фотографиям оригинала заново покрыл яйцо яркими узорами.

Сейчас, как рассказала Татьяна, за скульптурой пристально следят жильцы дома, особенно старушки.

Теперь за главным украшением двора пристально следят жильцы дома. Фото: Татьяна Резвых

Теперь за главным украшением двора пристально следят жильцы дома. Фото: Татьяна Резвых

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ИСТОЧНИК KP.RU

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