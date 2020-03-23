2020-03-23T08:00:25+03:00
Общество

«Безобразный сервис»: ресторан сорвал сибиряку юбилей

Новосибирец хотел отметить праздник вместе с близкими и заранее забронировал столик, но в итоге места для компании не нашлось
Татьяна СОЛОВОВА
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Сибиряк хотел с компанией поесть мясо.Сибиряк хотел с компанией поесть мясо.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новосибирском ресторане клиенту сорвали праздник в день его юбилея: об этом мужчина рассказал на портале Flamp.ru.

- Юбилей - 45 лет - решил с друзьями отметить в новом месте. Тут такая реклама: мясо, пиво заморское. В субботу, 21 марта, позвонил, заказал стол на 22 марта на 17.00. Объяснил, что день рождения, попросил стол у окна на 6 человек. Записали, сказали, что хорошо всё будет, - описывает ситуацию новосибирец. - Приезжаю к 17.00, а столы заняты - у окна только есть столик на двоих. И как 6 человек посадить за двухместный столик? Поняли, что ерунду спороли, и предлагают столик на проходе у двери. Безобразный сервис, почти испортили праздник.

В итоге сибиряк и его гости пришлось пойти и в другое место, где все-таки столики нашлись и они отметили юбилей.

Юристы же советуют в этой ситуации быть предусмотрительными и разговоры с кафе и ресторанами о бронировании столика записывать на телефон.

- Предъявить какие-то претензии в ресторане можно только в том случае, если разговор о бронировании с рестораном записан. Тогда вы можете предъявить претензию ресторану, а если он откажется компенсировать моральный вред, то подавать иск в суд, - объяснила КП-Новосибирск юрист Инесса Рябинина. – Правда, компенсация большой не будет: максимум – 3-5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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