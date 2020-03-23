2020-03-23T06:21:04+03:00
Общество

Как приготовить постный и сытный салат

Во время поста наш организм особенно нуждается в питательных веществах, витаминах. Своим семейным рецептом полезного салата «Весенний» с нами поделилась многодетная мама Анастасия Илларионова. Простое и в тоже время сытное блюдо можно приготовить быстро.
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Фото взято из видео "Как приготовить салат весенний"Фото взято из видео "Как приготовить салат весенний"
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Уважаемые читатели, в этом году мы запускаем новый совместный проект с Новосибирской Митрополией. В течение этого года будем показывать вам небольшие интересные видеоуроки и мастер-классы о православных традициях. Начать решили с актуального - рецепты постных блюд! В этот раз - сытные, питательные рулетики с грибами. Больше видеороликов ищите по #ЖивыеТрадиции

Как приготовить постный и сытный салат.Готовим вместе! Во время поста наш организм особенно нуждается в питательных веществах, витаминах. Своим семейным рецептом полезного салата Весенний с нами поделилась многодетная мама Анастасия Илларионова. Простое и в тоже время сытное блюдо можно приготовить быстро

Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2019-2020"

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