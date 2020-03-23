2020-03-23T04:06:05+03:00
Общество

Проткнул живот: в Новосибирске пенсионер с ножом напал на бабушку

Мужа пожилой сибирячки поймали полицейские
Надежда РЫЖКИНА
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Полицейские задержали мужа раненой бабушки.Полицейские задержали мужа раненой бабушки.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В одном из домов в Дзержинском районе Новосибирска произошло ЧП. Обычная семейная ссора чуть было не закончилась трагедией: 61-летний мужчина напал с ножом на 66-летнюю супругу. Женщину срочно госпитализировали с проникающей колото-резаной раной в живот. Все это произошло днем в пятницу, 20 марта.

Врачи тут же сообщили о случившемся в полицию.

— Сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие на место происшествия, задержали мужа потерпевшей. Как выяснилось, между супругами возникла ссора, в результате которой мужчина нанес своей жене удар ножом в область живота, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Теперь в отношении мужа пострадавшей пенсионерки возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Полицейские проводят дальнейшее расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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