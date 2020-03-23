«Ползли к нему полтора километра»: волонтеры спасли умирающего пса, в которого стреляли

23 Март 2020 2020-03-23T03:38:55+03:00

В Марселя стреляли, а потом раненного отнесли на озеро, чтобы наверняка умер. Фото: Инна Архипова

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Зоозащитники спасли пса по кличке Марсель. Животному просто повезло, что его случайно заметил один из волонтеров. Мало того, что в собаку стреляли, ее отнесли на озеро умирать.

— Животное лежало, не могло двигаться и плакало, — рассказала Инна Архипова. — Собака была прямо в воде. Чтобы ее спасти, мы шли полтора километра, проваливаясь глубоко в снег, тащили животное на себе, вымокли. Непонятно, что произошло, видно, что собака домашняя: на Марселе ошейник.

После того, как раненного пса удалось вынести с озера, волонтеры отправились в ветеринарную клинику. После обследования им сообщили грустную новость: Марселя надо усыпить, у него слишком тяжелые травмы. Оказалось, что одна пуля раздробила позвоночник, остальные две в груди, у собаки не работает мочевой, а еще у пса диагностировали венерическую саркому.

Но волонтеры твердо решили не опускать руки.

— Мы подумали, что на задние лапки в будущем можно сделать коляску, так Марсель будет передвигаться, на мочевом — провести операцию, либо отводить мочу самим, саркома тоже лечится, — поделились планами зоозащитники. — Мы знаем, что будет тяжело и эмоционально, и финансово, но поборемся за жизнь Марселя.

Сейчас волонтеры собирают деньги на операцию Марселю.

Можете лично внести любую сумму на счет в клинике «Ветлекарь» по адресу Красный проспект 169/1. Марсель записан на Наталию Новикову.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/768061" frameborder="0"></iframe> Новосибирские волонтеры спасли пса, в которого несколько раз стреляли.

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