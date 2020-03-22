Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу

22 Март 2020 2020-03-22T16:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Новосибирский паблик сообщает о внеплановой посадке самолета компании CAL Cargo Airlines. Лайнер вылетел из Бельгийского города Льеж, сел в Новосибирске и должен был далее следовать до Чжанчжоу. Однако на некоторое время задержался в Сибири.

— После взлета из Новосибирска вернулся на аэродром вылета. Причиной послужил помпаж 3 двигателя. При полете в зоне был произведен слив топлива, — сообщают в паблике.

При этом отмечается, что двигатель не отключился. Помпаж двигателя обозначает срыв работы, сопровождающийся хлопками и дымлением. Также в этот момент происходит падение тяги, начинается вибрация.

ИСТОЧНИК KP.RU