2020-03-22T16:56:19+03:00
Происшествия

Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу

Внезапно из двигателя произошел слив топлива
Екатерина ИВАНОВА
Поделиться:
В Новосибирске случилось внеплановая посадка после взлета.В Новосибирске случилось внеплановая посадка после взлета.Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Новосибирский паблик сообщает о внеплановой посадке самолета компании CAL Cargo Airlines. Лайнер вылетел из Бельгийского города Льеж, сел в Новосибирске и должен был далее следовать до Чжанчжоу. Однако на некоторое время задержался в Сибири.

— После взлета из Новосибирска вернулся на аэродром вылета. Причиной послужил помпаж 3 двигателя. При полете в зоне был произведен слив топлива, — сообщают в паблике.

При этом отмечается, что двигатель не отключился. Помпаж двигателя обозначает срыв работы, сопровождающийся хлопками и дымлением. Также в этот момент происходит падение тяги, начинается вибрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самолет, летевший транзитом через Новосибирск, не смог долететь до Чжанчжоу
Под Новосибирском убили мужчину возле ночного клуба «Галстук»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 22 марта 2020 года и список бортов, где летели зараженные
Падают остановки, провисают знаки: последствия шторма в Новосибирске
«У сына парализовало руку после пожара»: сибирячка просит помощи на стройку нового дома
«Оставайтесь дома для нас»: новосибирские медики участвуют во флешмобе на тему коронавируса
Нашли выход: из-за дефицита масок в платной клинике начали делать их своими руками
Мгновенная карма: сибиряк угрожал пистолетом водителю такси, его тут же забрали в полицию
Разбился насмерть: мотоциклист столкнулся с «Нивой» на сельской дороге
Переход на «минус»: в Новосибирск идет похолодание
Либо Кац, либо Крячков: в Новосибирске переименуют остановку «Площадь Свердлова»
Рядом с водителем были места: новосибирцев в масках не пустили в маршрутку
Раскладывали героин по всему городу: спецназ задержал парочку наркоторговцев
Опоздал на самолет: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел из аэропорта и пропал
«По 70 рублей штука»: в Новосибирске медицинские маски начали продавать с рук в машинах
Стали известны результаты анализа студента НГУ, у которого подозревали коронавирус
Ушла, пока не было мужа: в Новосибирске ищут женщину в леопардовых штанах
«Пациентки перепутали даты»: больные коронавирусом запутали врачей, на каких именно самолетах летели
Застрявших в «Толмачево» граждан Узбекистана отправили на родину
Поиски пропавшего на ОбьГЭСе новосибирца закончились трагедией
Студента НГУ увезли в больницу с подозрением на коронавирус: общежитие закрыто на карантин
Из-за угрозы коронавируса студенты-медики замеряют температуру пассажирам в «Толмачево»
«Мы знаем, что вы с нами»: видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети