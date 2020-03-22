Падают остановки, провисают знаки: последствия шторма в Новосибирске

22 Март 2020 2020-03-22T14:30:00+03:00

В МЧС рекомендуют лишний раз не выходить из дома

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В Новосибирске вовсю бушует ветер, синоптики обещали на 22 марта порывы до 27 метров в секунду, и шторм действительно пришел в город. Без последствий не обошлось.

Так в Первомайском районе «с корнем» вырвало остановку общественного транспорта «Белый сад». На площади Ленина провис трос со знаками, что усложнило путь для крупногабаритного транспорта, в том числе автобусов и троллейбусов.

Еще один житель Первомайского района сообщил о падении ветки на лобовое стекло его автомобиля, в результате окно покрылось «паутиной».

— Если бы пробило, я бы пострадал, — уверен молодой человек.

В Бердске на перекрестке улиц Лунная и Космическая почти оторвался светодиодный плоский светофор. Об этом предупреждают автомобилистов в паблике «Автобердск».

Спасатели дали свои рекомендации жителям города и области:

— Пешеходам необходимо обходить оборванные провода и опасаться раскачивающихся ставен, вывесок, транспарантов, а также не парковать автомобили под деревьями и плохо укрепленными конструкциями.

По прогнозам синоптиков, ветер должен стихнуть уже завтра.

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ИСТОЧНИК KP.RU