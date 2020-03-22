«У сына парализовало руку после пожара»: сибирячка просит помощи на стройку нового дома

22 Март 2020 2020-03-22T13:50:17+03:00

Женщина работает сельской учительницей, от зарплаты у нее остается всего 5 тысяч рублей

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Сибирячка Лариса Скоркина вместе с 13-летним сыном Владом лишилась дома. 16 марта в селе Янченково Тогучинского района Новосибирской области случился пожар. Дом выгорел полностью и восстановлению не подлежит.

— Я работаю учителем, мы с Владом пришли домой после обеда. Прилегли отдохнуть, у нас вырубало свет. Вдруг я услышала, как щиток «стреляет», пошла посмотреть и увидела, что в той комнате уже все в огне. Мы быстро схватили документы и убежали с сыном. Успели спасти двух коз и собаку, — рассказала Лариса КП-Новосибирск.

Дом был построен из дерева, 16 марта в селе был сильный ветер, поэтому его охватило огнем быстро, и спасти постройку не успели.

Кроме этого несчастья в семье есть еще проблемы. У Влада пару лет назад диагностировали остеопороз. Вследствие чего у ребенка случаются неожиданные переломы. Уже есть два компрессионных перелома позвоночника, еще один перелом пальца не может никак срастись. Не так давно у мальчика начала отниматься одна рука, а во время пожара мальчик почувствовал такие же ощущения во второй руке. Мама пытается выяснить причину внезапной болезни сына, на все это также требуются средства.

— Я также еще раньше брала ссуду на дом старшего сына, в помощь детям, у них многодетная семья. И вот от моей зарплаты учителя остается всего 5 тысяч, на эти деньги мне новый дом не построить, — обращается к добрым людям сибирячка.

Сейчас женщина с сыном живут в комнате у второго сына, но надеются все-таки, что им помогут.

— Нам нужна бытовая мебель, материалы для строительства, — обращается к сибирякам женщина.

Если вы хотите и можете помочь семье, свяжитесь с Ларисой по телефону — 8-953-865-48-97.

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