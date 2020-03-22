Мгновенная карма: сибиряк угрожал пистолетом водителю такси, его тут же забрали в полицию

22 Март 2020 2020-03-22T09:29:19+03:00

В Новосибирске водитель напал на таксиста, его тут же забрали сотрудники ППС. Фото: Олег ЗОЛОТО

На агрессора уже завели уголовное дело по статье «хулиганство»

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске пассажирка такси попала в опасную ситуацию. Девушка воспользовалась он-лайн приложением и села в автомобиль такси утром. Выехав с улицы Мясниковой, не доехав до переезда, случился неприятный эпизод с другим легковым автомобилем — один подрезал другого.

— После этого водитель второго автомобиля «Мицубиси» начал поджимать нас, кричать, а затем достал пистолет. Водитель такси во избежание столкновения выехал на встречную полосу, — рассказывает пассажирка в паблике «Инцидент. Новосибирск».

В итоге на улице Учительской разозлившийся водитель «Мицубиси» перегородил дорогу таксисту, вышел из своей машину и начал бить второго водителя, при этом достав пистолет.

В этот момент мимо проезжал экипаж ППС, полицейские забрали обоих участников конфликта.

— Водителю с пистолетом 38 лет. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU