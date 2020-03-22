Разбился насмерть: мотоциклист столкнулся с «Нивой» на сельской дороге

22 Март 2020 2020-03-22T08:52:03+03:00

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Смертельное ДТП случилось сегодня ночью в Искитимском районе. В селе Завьялово в 3.45 местный житель решил прокатиться на мотоцикле «Днепр», взял с собой пассажира. 25-летний водитель ехал по улице Совхозной. В темноте на дороге в определенные момент мотоциклист выехал на встречку и столкнулся с «Нивой».

— В результате дорожно-транспортного происшествия на месте от полученных травм скончался водитель мотоцикла, его пассажир (личность устанавливается) доставлен в больницу, — сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

Причины выезда на встречную полосу пока не известны. Был ли кто-то из участников аварии в нетрезвом виде и включен ли был у всех участников аварии свет — все обстоятельства происшествия уточняются.

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