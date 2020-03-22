2020-03-22T08:23:44+03:00
Общество

Переход на «минус»: в Новосибирск идет похолодание

После оттепели и растаявших сугробов, в городе опять ожидается гололед
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирск ветер приносит похолодание.В Новосибирск ветер приносит похолодание.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Если сейчас в столице Сибири все еще плюсовые температуры, то уже к вечеру температура существенно понизится. Ветер несет с собой похолодание.

— В воскресенье и понедельник ожидаются осадки — дождь и мокрый снег. На дорогах — гололед. Ветер постепенно усилится, местами порывы будут достигать 25-27 метров в секунду. В понедельник ожидается похолодание, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Похолодание придется на ближайшую ночь, температура может опуститься до -16 градусов.

По данным портала Яндекс.Погода, минусовые температуры днем продержатся ближайшие несколько дней. Снова потеплеет до «плюса» только к пятнице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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