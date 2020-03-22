Раскладывали героин по всему городу: спецназ задержал парочку наркоторговцев
Новосибирские полицейские задержали парня и девушку, проживающих в Кировском районе, которых обвиняют в том, что они делали закладки с героином. Ранее не судимым молодым людям по 24 года, бойцы отряда спецназа «Гром» задержали их на улице Вознесенской.
— При досмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки, в которых находилось порошкообразное вещество. По результатам экспертизы, выяснилось, что изъятое вещество является героином общей массой более 47,5 граммов, — сообщают в пресс-службе областного МВД.
Как сообщают в полиции, парочку обвиняют в покупке партии наркотиков, фасовке и раскладке их по тайникам в различных районах города. Возбуждено уголовное дело статьям «покушение на сбыт в составе организованной группы в крупном размере». Уголовного кодекса. Максимальное наказание по первой статье предполагает лишение свободы на срок до 8 лет, по второй — до 20-ти лет.
Расследование дела еще не закончено — полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в Новосибирск.
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ИСТОЧНИК KP.RU