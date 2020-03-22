2020-03-22T05:29:54+03:00
Происшествия

Раскладывали героин по всему городу: спецназ задержал парочку наркоторговцев

При задержании у молодых людей в машине оказалось 47,5 граммов героина. Возбуждено уголовное дело по двум статьям
Екатерина КОМЯКОВА
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У задержанных забрали пакет с упаковками героина. Фото: ГУ МВД по НСОУ задержанных забрали пакет с упаковками героина. Фото: ГУ МВД по НСО
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Новосибирские полицейские задержали парня и девушку, проживающих в Кировском районе, которых обвиняют в том, что они делали закладки с героином. Ранее не судимым молодым людям по 24 года, бойцы отряда спецназа «Гром» задержали их на улице Вознесенской.

— При досмотре автомобиля, на котором передвигались задержанные, полицейские обнаружили и изъяли полимерные свертки, в которых находилось порошкообразное вещество. По результатам экспертизы, выяснилось, что изъятое вещество является героином общей массой более 47,5 граммов, — сообщают в пресс-службе областного МВД.

Как сообщают в полиции, парочку обвиняют в покупке партии наркотиков, фасовке и раскладке их по тайникам в различных районах города. Возбуждено уголовное дело статьям «покушение на сбыт в составе организованной группы в крупном размере». Уголовного кодекса. Максимальное наказание по первой статье предполагает лишение свободы на срок до 8 лет, по второй — до 20-ти лет.

Расследование дела еще не закончено — полицейские устанавливают каналы поставки наркотиков в Новосибирск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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