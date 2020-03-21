2020-03-21T19:35:16+03:00
Общество

Опоздал на самолет: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел из аэропорта и пропал

Последний раз его видели 14 марта
Алена КУЛЕШОВА
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Последний раз мужчину зафиксировала видеокамера аэропорта, запечатлевшая, как он уходит оттуда. Фото: "Лиза Алерт"Последний раз мужчину зафиксировала видеокамера аэропорта, запечатлевшая, как он уходит оттуда. Фото: "Лиза Алерт"
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего в городе Шилова Евгения Владимировича. Последний раз мужчину видели 14 марта в аэропорту Толмачево.

Как стало известно КП-Новосибирск, он опоздал на свой самолет, после чего, пробыв какое-то время в стенах аэропорта, он вышел оттуда и пропал.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, серую вязаную шапку, синие джинсы и черные ботинки.

По словам поисковиков, последний раз мужчину зафиксировала видеокамера аэропорта, запечатлевшая, как он уходит оттуда. Отряд ведет совместную деятельность по поиску с транспортной полицией.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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