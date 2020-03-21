Опоздал на самолет: в Новосибирске ищут мужчину, который ушел из аэропорта и пропал

21 Март 2020 2020-03-21T19:35:16+03:00

Последний раз мужчину зафиксировала видеокамера аэропорта, запечатлевшая, как он уходит оттуда. Фото: "Лиза Алерт"

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Новосибирск ищут пропавшего в городе Шилова Евгения Владимировича. Последний раз мужчину видели 14 марта в аэропорту Толмачево.

Как стало известно КП-Новосибирск, он опоздал на свой самолет, после чего, пробыв какое-то время в стенах аэропорта, он вышел оттуда и пропал.

— Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые короткие волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синий удлиненный пуховик с капюшоном, серую вязаную шапку, синие джинсы и черные ботинки.

По словам поисковиков, последний раз мужчину зафиксировала видеокамера аэропорта, запечатлевшая, как он уходит оттуда. Отряд ведет совместную деятельность по поиску с транспортной полицией.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Владимирович или вы просто видели его на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU