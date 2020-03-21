Ушла, пока не было мужа: в Новосибирске ищут женщину в леопардовых штанах

21 Март 2020 2020-03-21T16:42:36+03:00

Как стало известно КП-Новосибирск, сибирячка ушла в неизвестном направлении, пока мужа не было дома. Фото: ПСО "Маяк"

О местонахождении женщины ничего не известно с 10 марта

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Волонтеры поискового отряда «Маяк» просят помощи в поисках пропавшей в Новосибирске 32-летней Иконниковой Надежды Михайловны. О местонахождении женщины ничего не известно с 10 марта.

Как стало известно КП-Новосибирск, сибирячка ушла в неизвестном направлении, пока мужа не было дома.

— Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, черные прямые волосы ниже плеч, карие глаза, — сообщается в ориентировке отряда. — На момент своего исчезновения женщина была одета в белую короткую куртку, коричневые леопардовые штаны, коричневые сапоги и белую вязаную шапку.

Поисковики также отмечают, что пропадает сибирячка уже не в первый раз.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Надежда Михайловна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-951-393-09-11 ПСО «Маяк» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU