Поиски пропавшего на ОбьГЭСе новосибирца закончились трагедией

21 Март 2020 2020-03-21T14:53:55+03:00

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Трагедией закончились поиски пропавшего в Новосибирске 6 ноября 30-летнего мужчины. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Новосибирск».

— Мужчина был найден погибшим. Отряд выражает соболезнования близким и родным, — сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт».

В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту КП-Новосибирск подтвердили факт обнаружения тела мужчины.

— В полицию поступило сообщение о том, что мужчина был найден погибшим. Его обнаружили недалеко от плотины по ГЭС по улице Новоморской. Его нашли во льду. В настоящее время причины смерти неизвестны, проводятся необходимые экспертизы и иные следственные мероприятия, — пояснили в ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU