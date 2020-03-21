Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома сибирячку и ее кота
Утром 21 марта под Новосибирском произошел пожар. В селе Новолуговое горел частный дом.
— Загорелся дом на улице Андреева. На место приехали пожарные, им удалось спасти 50-летнюю хозяйку жилья: ее с ожогами на руках и отравлением угарным газом отвезли в областной ожоговый центр, — цитирует очевидцев события паблик «Инцидент Новосибирск».
Очевидцы также сообщили, что пожарным удалось спасти также и кота сибирячки, которого затем передали соседям.
В селе Новолуговое горел частный дом. Фото: "Инцидент Новосибирск"
В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию про пожар подтвердили.
— Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, дом из бруса горел открытым огнем. Через пару минут пожар удалось локализовать, еще через 5 минут было ликвидировано открытое горение. Специалисты МЧС в составе звена газодымозащитной службы спасли из горящего дома женщину — ее вытащили через окно и передали медикам, — сообщили в ГУ МЧС.
В комментариях под постом в сети, многие сибиряки сочувствуют женщине, у которой сгорел дом. Однако, люди уверены, что главное, что она сама осталась жива:
— Такого никому не пожелаешь, особенно в таком возрасте.
— Пожарные молодцы! Спасли и женщину, и котика.
— Пожарным огромное спасибо, а женщине — здоровья! — пишут люди.
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