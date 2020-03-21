Вытащили через окно: под Новосибирском пожарные спасли из горящего дома сибирячку и ее кота

21 Март 2020 2020-03-21T10:15:15+03:00

Женщина попала в больницу с ожогами

Изменить размер текста: A A

Утром 21 марта под Новосибирском произошел пожар. В селе Новолуговое горел частный дом.

— Загорелся дом на улице Андреева. На место приехали пожарные, им удалось спасти 50-летнюю хозяйку жилья: ее с ожогами на руках и отравлением угарным газом отвезли в областной ожоговый центр, — цитирует очевидцев события паблик «Инцидент Новосибирск».

Очевидцы также сообщили, что пожарным удалось спасти также и кота сибирячки, которого затем передали соседям.

В селе Новолуговое горел частный дом. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В ГУ МЧС по Новосибирской области информацию про пожар подтвердили.

— Когда на место происшествия прибыли первые пожарные расчеты, дом из бруса горел открытым огнем. Через пару минут пожар удалось локализовать, еще через 5 минут было ликвидировано открытое горение. Специалисты МЧС в составе звена газодымозащитной службы спасли из горящего дома женщину — ее вытащили через окно и передали медикам, — сообщили в ГУ МЧС.

В комментариях под постом в сети, многие сибиряки сочувствуют женщине, у которой сгорел дом. Однако, люди уверены, что главное, что она сама осталась жива:

— Такого никому не пожелаешь, особенно в таком возрасте.

— Пожарные молодцы! Спасли и женщину, и котика.

— Пожарным огромное спасибо, а женщине — здоровья! — пишут люди.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU