«Это был глоточек свободы»: в Новосибирске отменили фестиваль «ЗНАКИ»

21 Март 2020 2020-03-21T08:33:31+03:00

Организаторы уверили, что это коронавирус тут не причем

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На официальной странице в социальных сетях фестиваля «ЗНАКИ» появилось объявлении о том, что в этом году в Новосибирске он не состоится. Организаторы уверили, что это коронавирус тут не причем.

— Фестиваля не будет, друзья, сожалеем. Но согласитесь, он прожил долгую, счастливую и достойную жизнь. Это никак не связано с эпидемиологической обстановкой в мире, поскольку решение было принято еще задолго до того, как все это началось, — сообщается на странице Вконтакте «Фестиваль ЗНАКИ (г. Новосибирск)».

Организаторы сообщили, что основной причиной для такого решение послужил устаревший формат мероприятия. Однако, расстроившимся фанатам пообещали, что на замену этого мероприятия придумают что-нибудь новое.

— Возможно, мы придумаем что-то другое, такое же талантливое и современное, как и ваши образы. Ведь всему причиной именно любимые участники и гости фестиваля. Не вешайте нос, скоро увидимся! — сообщают в группе.

В комментариях под этим постом многие поклонники фестиваля написали о том, что очень огорчены новостями об отмене полюбившихся всем «ЗНАКОВ». Однако, некоторые из них стараются сохранять оптимизм и верят в то, что на смену фестивалю придет не менее интересное событие:

— Как формат сбора субкультур может устареть? Народу все же было больше и больше каждый год.

— А я думаю, что это правильное решение и, в переосмысленном формате, мы получим грандиозный камбэк!

— Это был самый нормальный фестиваль в Новосибирске. На него ходили и взрослые, и подростки.

— Это был как глоточек современной свободы. Очень жаль, что его отменили. Каждый год ждала, как праздник, — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU