«Это пранк?»: в Новосибирске прохожие заметили женщину с огнем на голове

21 Март 2020 2020-03-21T05:10:56+03:00

Прохожие заметили там женщину, у которой на голове было самое настоящее пламя. Фото: кадр из видео

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Весьма необычную картину наблюдали новосибирцы на Западном жилмассиве. Днем 20 марта прохожие заметили там женщину, у которой на голове было самое настоящее пламя. Но ее это, судя по всему, не беспокоило.

— Ничего необычного, просто во дворе на Западном жилмассиве у женщины горит голова, — сообщили очевидцы события в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

Появилось в сети и видеозапись происходящего. На кадрах ролика видно, как женщина спокойно стоит около подъезда жилого дома, пока на ее голове горит настоящий огонь. В один момент, проходящий мимо прохожий, замечает эту картину и бросается сибирячке на выручку. Пламя удается потушить быстро, а женщина, которой, судя по всему, повезло избежать каких-либо травм, остается стоять на месте.

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что в этом районе города и не такое можно увидеть. А некоторые предположили, что все происходящее на видео — подстроено:

— На Западном и не такое увидеть можно.

— Судя по спокойствию женщины, это похоже на какой-то пранк.

— Чем снимать, лучше бы подошел и помог! — пишут люди.

В Новосибирске прохожие заметили женщину с огнем на голове.

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ИСТОЧНИК KP.RU