В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице

20 Март 2020 2020-03-20T16:40:23+03:00

В пятницу 20 марта на Бердском переезде электричка протаранила иномарку. Фото: "АвтоБердск"

Автомобилист выехал на пути прямо перед приближающимся поездом

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В пятницу 20 марта на железнодорожном переезде в Бердске электричка протаранила иномарку. Водитель автомобиля попал в больницу.

— Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся электропоездом «Новосибирск-Черепаново». Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Автомобилист, к счастью, остался жив, однако получил травмы и был доставлен в больницу. Пассажиры и бригада электропоезда не пострадали. Из-за этого происшествия поезд задержался на 7 минут.

Железнодорожники еще раз напоминают водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, находясь вблизи железнодорожных путей.

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