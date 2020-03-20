В Бердске электричка протаранила иномарку: водитель в больнице
В пятницу 20 марта на железнодорожном переезде в Бердске электричка протаранила иномарку. Водитель автомобиля попал в больницу.
— Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед приближающимся электропоездом «Новосибирск-Черепаново». Машинист пытался экстренно затормозить, но расстояние было слишком маленьким и столкновения избежать не удалось, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Автомобилист, к счастью, остался жив, однако получил травмы и был доставлен в больницу. Пассажиры и бригада электропоезда не пострадали. Из-за этого происшествия поезд задержался на 7 минут.
Железнодорожники еще раз напоминают водителям о том, как важно соблюдать правила дорожного движения, находясь вблизи железнодорожных путей.
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ИСТОЧНИК KP.RU