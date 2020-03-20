Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице
Днем 20 марта в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу.
— Около часа дня 37-летний водитель иномарки ехал по улице 18 Бронный переулок со стороны улицы Бронная, в сторону улицы Петухова. Около дома №103 по улице 18 Бронный переулок он сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.
Пострадавшую девочку с места ДТП отвезли в больницу с ушибом правого бедра. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД и скорая помощь.
В Госавтоинспекции напоминают водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо сбросить скорость и убедиться в отсутствии на дороге людей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU