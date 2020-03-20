Иномарка сбила девочку на пешеходном переходе: ребенок в больнице

20 Март 2020 2020-03-20T14:57:08+03:00

Днем 20 марта в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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Днем 20 марта в Новосибирске произошла авария с участием ребенка. Пострадавшая девочка была доставлена в больницу.

— Около часа дня 37-летний водитель иномарки ехал по улице 18 Бронный переулок со стороны улицы Бронная, в сторону улицы Петухова. Около дома №103 по улице 18 Бронный переулок он сбил 16-летнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирску.

Пострадавшую девочку с места ДТП отвезли в больницу с ушибом правого бедра. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД и скорая помощь.

В Госавтоинспекции напоминают водителям, что, подъезжая к пешеходному переходу, необходимо сбросить скорость и убедиться в отсутствии на дороге людей.

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