Поправки в Конституцию: кто будет следить за внесением изменений в основной закон страны

20 Март 2020 2020-03-20T12:33:21+03:00

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Общественная палата Новосибирской области провела расширенное пленарное заседание по вопросам поправок в Конституцию РФ. На повестку вынесли несколько значимых вопросов. Как известно, Президент Российской Федерации Владимир Путин внес ряд предложений, которые касаются изменений в Конституции и общественного наблюдения за внесением этих нововведений. Общественная палата Российской Федерации стала точкой сбора народных поправок и приняла более 1,5 тысячи предложений. Рабочая группа учла многие из них. 22 апреля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Перед всеми региональными отделениями Общественной палаты стоит задача организации общественного наблюдения и назначения наблюдателей.

- Все политические партии Новосибирской области согласны с курсом президента и предлагаемыми поправками в Конституцию. Мы прекрасно понимаем, что коррективы в основном законе необходимы: обстановка в мире изменилась. И сейчас мы на пороге значимого исторического события. Президент в послании к Федеральному собранию дал понять, что роль общественных палат в предстоящем голосовании велика, - отметил первый замсекретаря партии «Единая Россия» Андрей Панферов.

За организацию и подготовку к общероссийскому голосованию отвечает система избирательных комиссий. Работа предстоит масштабная - голосование может быть и выездным, и вне помещения, и досрочным - проголосовать должны все совершеннолетние граждане Новосибирской области. Общественной палате необходимо обеспечить общественное наблюдение на каждом этапе. Все действия участковых комиссий будут находиться под общественным контролем. По предварительным подсчетам, необходимо от 8000 до 12 000 общественных наблюдателей.

Также на расширенном заседании был избран представитель Общественной палаты Новосибирской области в Общественной палате России. Им стал председатель Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.