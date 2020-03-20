Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

20 Март 2020 2020-03-20T11:27:53+03:00

«Ростелеком» принял комплекс решений, направленных на защиту интересов абонентов компании, которые в настоящее время находятся дома. Все они нацелены на бесперебойное предоставление услуг

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Для домашнего интернета компания повысит максимальную скорость передачи данных, чтобы обеспечить удобство удаленной работы из дома и онлайн-обучения.

Для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети - при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

Для Wink и интерактивного ТВ «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательного контенту для детей.

Для того, чтобы клиенты всегда были на связи, «Ростелеком» обеспечит возможность отложенного платежа за услуги связи без комиссии.

- Компания понимает всю сложность ситуации и делает всё, чтобы защитить интересы абонентов. Очевидно, что сейчас им нужна большая скорость доступа в интернет для выполнения рабочих задач, а также для учебы. Поэтому мы приняли решение поднять скорость домашнего интернета до максимально технически возможных уровней. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы.Cреди тех, кто пользуется домашними телефонами, много людей старшего возраста, которым важно оставаться на связи, но они не пользуются онлайн-платежами. Именно поэтому мы не будем в ближайший период ограничивать связь в случае задержки оплаты, - подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Инициативы «Ростелекома» действуют в течение месяца и могут быть продлены в зависимости от развития ситуации.