Синоптики рассказали, какой будет погода в Новосибирске на выходных

20 Март 2020 2020-03-20T11:39:06+03:00

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Погода в Новосибирске на выходных вновь заставит горожан одеться потеплее: в столицу Сибири к концу недели снова вернутся холода. Как передает Западно-Сибирский Гидрометцентр, в субботу, 21 марта температура еще будет держаться выше нуля, от +3 до + 5 градусов, и будет дуть небольшой юго-западный ветер. Все изменится в воскресенье.

— Самые резкие изменения погоды мы ждем 22 и 23 марта. Тогда через Сибирь будет проходить циклон из Казахстана, который вызовет осадки в виде снега, мокрого снега, даже дождя. Будет, гололед, снежные заносы, метели. Тогда же наступит похолодание: Если днем 22 числа температура будет от 0 до +5 градусов, то ночью на 23 марта похолодает до -10-14 градусов. И это при штормовом ветре до 25-27 метров в секунду. Температура днем 23 марта будет не выше 5-10 градусов мороза, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптик также предупредил, что морозы будут сопровождаться резкими скачками атмосферного давления — в воскресенье оно будет падать, а к понедельнику снова повысится. От этого будет некомфортно людям с ишемическими болезнями.

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ИСТОЧНИК KP.RU