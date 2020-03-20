«Он мечтает о футболе»: мальчику, больному раком, нужна 91 тысяча рублей на обследование

20 Март 2020 2020-03-20T10:13:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Новосибирска Рома Андрейцев — 14-летний мальчик, которому очень нужна помощь. О болезни Ромы рассказали в благотворительном фонде «Защити жизнь». Врачи нашли у него злокачественное новообразование в кишке. Чтобы сделать операцию, которая спасет жизнь ребенку, необходимо дорогостоящее генетическое обследование. Процедура позволит медикам поставить более точный диагноз и определить эффективную тактику лечения мальчика. Обследование стоит 91 тысячу рублей.

Он лежит в Новосибирской детской больнице скорой помощи. Ему должны сделать сложную операцию на кишечник, но для начала врачам надо провести дорогостоящее обследование. Это необходимо, чтобы поставить точный диагноз. А оно стоит очень дорого — почти 91 тысячу рублей.

— Это в Новосибирске не делается и в ОМС у детей не входит. Биоматериалы надо отправить в Москву в лабораторию клиники имени Димы Рогачева. Семья Ромы, в которой есть еще двое маленьких детей, сами не смогут оплатить обследования, для них это очень дорого, — рассказали в фонде «Защити жизнь».

На обследование Роме надо собрать больше 90 тысяч рублей. Фото: предоставлено фондом «Защити жизнь»

Мальчик заболел резко и неожиданно. В декабре прошлого года в школе ему стало плохо, и он потерял сознание. Анализы показали низкий гемоглобин. Мама Алеся вместе с Ромой обратились в больницу. Врачи выявили у мальчика злокачественную опухоль в толстой кишке.

Рома больше всего переживает, когда сможет снова поиграть в футбол. Сильно волнуется, что болезнь помешает его планам. До болезни он ходил в секцию футбола — мечтал стать крутым футболистом. А сейчас ему только остается смотреть игры и ролики в больничной палате. Но мальчик не теряет надежды.

Сейчас на помощь Роме неравнодушные люди собрали 15 530 рублей. Пожертвование можно сделать на сайте фонда «Защити жизнь».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU