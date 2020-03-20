«Единая Россия»: спортивные объекты в 40 регионах должны быть построены в срок

20 Март 2020 2020-03-20T08:54:03+03:00

В 2020 году из федерального бюджета регионам на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов суммарно выделено 3 миллиарда рублей

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«Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Детский спорт» добьется своевременной сдачи в эксплуатацию запланированных на 2020 год физкультурно-оздоровительных комплексов открытого и закрытого типа в регионах. Об этом заявила координатор партпроекта, депутат Государственной Думы Ирина Роднина. По ее словам, на партийном контроле находятся все стадии возведения ФОКов, от выделения земли и проведения конкурсных процедур до оснащения и сдачи спортивных объектов в эксплуатацию.

- В 2020 году общий объем средств, выделенных из федерального бюджета бюджетам регионов, составил 2 миллиарда рублей. В рамках выделенных средств в 35 субъектах РФ будет построено 40 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа (ФОКОТ). В ряде регионов - Республика Татарстан, Ивановская, Новосибирская и Псковская области, город Севастополь - будет построено по два ФОКОТа. Кроме того, выделены федеральные субсидии в размере 1 миллиарда рублей на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа (ФОКЗТ). Поставлена задача открыть ФОКОТы к 1 сентября 2020 года, - подчеркнула Роднина.

Евгений Подгорный, председатель общественного совета партийного проекта «Детский спорт», депутат Законодательного собрания Новосибирской области, отметил, что появление двух спортивных объектов в Чановском и Колыванском районах даст новый импульс для развития спорта, особенно детского.

- Безусловно, комплексы будут востребованы жителями этих районов. И сейчас в муниципальных образованиях проводится большое количество спортивных мероприятий, причем в них активно участвуют все жители, начиная с дошкольного возраста, - отметил Евгений Подгорный.

Напомним, финансирование направления «Строительство ФОК» в рамках партпроекта «Детский спорт» возобновилось в 2019 году. Общий объем средств, выделенных из федерального бюджета, составил 1 миллиард рублей. Выделенные средства были распределены на строительство 35 ФОКОТов в 21 субъекте РФ и два ФОКа - в Курганской и Саратовской областях.