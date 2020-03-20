«Вырвала кусок мяса»: в Бердске собака разорвала ногу беременной женщине
В Бердске собака покусала беременную женщину. Инцидент произошел в четверг, 19 марта. Об этом сообщает, «Курьер. Среда. Бердск».
Собака прокусила сибирячке коленку и вырвала кусок мяса. Женщине понадобилась помощь врачей. Они обработали раны и зашили ее. Как сообщает издание, она обратилась в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что такой случай на самом деле был, и они проводят проверку.
— Это произошло 19 марта. Женщина обратилась к нам с заявлением, оно было зарегистрировано в установленном порядке. Сейчас участковый проводит проверку по этому факту, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Известно, что во время нападения животного с женщиной рядом был ее сын. Собака была не бродячей.
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ИСТОЧНИК KP.RU