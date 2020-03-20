2020-03-20T08:56:26+03:00
Общество

«Она вылетела на встречку»: сибирячку увезли в больницу после того, как она влетела в автобус с пассажирами

Больше никто не пострадал
Надежда РЫЖКИНА
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На месте аварии работала «Скорая помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск»На месте аварии работала «Скорая помощь». Фото: «Инцидент Новосибирск»
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В пятницу, 20 марта, на трассе перед Пашино произошло столкнулись пассажирский автобус №27 и легковой автомобиль «Ниссан Санни». Об этом сообщили подписчики группы «Инцидент Новосибирск». Очевидцы заметили на месте аварии машину «Скорой помощи».

Легковушку сильно помяло со стороны водительского кресла. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Легковушку сильно помяло со стороны водительского кресла. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Корреспонденту КП-Новосибирск рассказали в областном ГИБДД, что в аварии пострадала женщина-водитель «Ниссана».

— Сегодня в 7:30 водитель « Ниссана», женщина 47 лет, ехала со стороны Пашино в сторону трассы М-53. Она не справилась с управлением и на 1-м километре трассы столкнулась с автобусом, который ехал ее навстречу. Автобус вел 61-летний водитель. Женщина получила сотрясение мозга, ее увезли в больницу. Обстоятельства аварии выясняются, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

Автобус пострадал незначительно — выпала фара. Фото: «Инцидент Новосибирск»

Автобус пострадал незначительно — выпала фара. Фото: «Инцидент Новосибирск»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Она вылетела на встречку»: сибирячку увезли в больницу после того, как она влетела в автобус с пассажирами
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