2020-03-20T07:03:32+03:00
Общество

«Не будем возить себе в убыток»: из-за угрозы коронавируса в маршрутке №55 на 10 рулей подняли цены

Перевозчик объяснил, что он вынужден был так сделать
Надежда РЫЖКИНА
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Перевозчик объяснил, что проблемы — из-за закрытия границ с Китаем. Фото: «Очевидец Новосибирск»Перевозчик объяснил, что проблемы — из-за закрытия границ с Китаем. Фото: «Очевидец Новосибирск»
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В маршрутном такси №55 повысили цены на проезд. Теперь вместо 40 надо заплатить 50 рублей. КП-Новосибирск связалась с перевозчиком — представителем компании ПП «ЛОТиОС», и попросила объяснить ситуацию.

Он заявил, что всему виной закрытая граница с Китаем: все запчасти для автомобилей производятся там, а сейчас их просто негде брать.

—Да, мы подняли цены из-за коронавируса: на бензин, запчасти. Стало меньше и самих пассажиров. Но это не значит, что мы должны возить их себе в убыток. Когда границы закрыли, запчасти подорожали, плюс еще доллар вырос. Поэтому пока что все проблемы из-за вируса и курса валют ложатся на плечи наших пассажиров. Поднять цены на проезд — это нормальная практика. Мы предупреждали еще месяц назад своих пассажиров и жителей города, что вся эта истерия с заболеванием плохо скажется на их кошельках, — рассказал корреспонденту КП-Новосибирск представитель компании «ЛОТиОС».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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«Не будем возить себе в убыток»: из-за угрозы коронавируса в маршрутке №55 на 10 рулей подняли цены
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