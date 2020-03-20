2020-03-20T06:52:04+03:00
Общество

Ежей и летучих мышей не увидим: из-за коронавируса новосибирский зоопарк закрыл несколько павильонов

Эта мера временная
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В новосибирском зоопарке временно закрывают несколько павильонов.В новосибирском зоопарке временно закрывают несколько павильонов.
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В новосибирском зоопарке сообщили, что из-за эпидемии коронавируса закрывают несколько павильонов: «Ночной мир», террариум и цокольный этаж павильона для мелких приматов и пингвинов. Посетить их не удастся 21 и 22 марта, а также 28 и 29 марта. А вот большие павильоны будут работать.

— Мы решили дополнительно защитить персонал и посетителей. В павильоне «Тропический мир» и павильоне для мелких приматов и пингвинов стоят обеззараживающие системы и дезинфекторы для рук, регулярно проводится санобработка поручней, проветриваем помещения и контролируем работу вентиляции, — рассказали в зоопарке.

Все массовые мероприятия в ближайшее время отменены, но погулять на свежем воздухе по территории, как и прежде возможно. Сотрудники зоопарка считают, что свежий лесной воздух напротив пойдет посетителям на пользу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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