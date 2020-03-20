2020-03-20T05:48:46+03:00
Происшествия

«Столкнулся с грузовиком»: в ДТП пострадал пассажир трамвая

Площадь Кирова и все к ней примыкающие улицы встали в пробку
Надежда РЫЖКИНА
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Подписчики сообщили о нескольких ДТП в Кировском районе.Подписчики сообщили о нескольких ДТП в Кировском районе.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 20 марта, сразу несколько ДТП случилось возле площади Кирова. Это сильно помешало сибирякам ехать на работу. По словам подписчикам группы «АСТ-54», аварий как минимум три.

Недалеко от грузовика столкнулись трамвай и легковой автомобиль — читательница сообщила, что там есть пострадавшие. На площади Кирова, мешая проезду по кольцу, встала фура. А третья авария была у дома №17 на улице Петухова: там попали в ДТП «Жигули». Теперь в пробках стоят площадь Кирова и все близлежащие улицы во всех направлениях.

В пресс-службе ГИБДД по Новосибирску прокомментировали все аварии.

— Дежурная часть говорит, что на улице Петухова столкнулись только два автомобиля, пострадавших нет. Насчет фуры, которая мешает проезду на кольце: туда мы направили экипаж, пока выясняются обстоятельства. А вот на пересечении улиц Троллейной и Вертковского столкнулись грузовик и трамвай. Сейчас там работает экипаж и осматривают одного пассажира, оказывают ему медицинскую помощь. Либо помощь разовая, либо пассажира отвезут в больницу, его состояние пока неизвестно, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД Юлия Ракунова.

Пробки растянулись по всем улицам возле площади Кирова. Фото: «2Гис»

Пробки растянулись по всем улицам возле площади Кирова. Фото: «2Гис»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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