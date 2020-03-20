В аэропорту Петропавловска-Камчатского задержали 42-летнего новосибирца

20 Март 2020 2020-03-20T04:27:19+03:00

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В аэропорту города Петропавловск-Камчатский полицейские задержали 42-летнего новосибирца. От полета его отстранил командир воздушного судна. Самолет должен был вылететь в Новосибирск. Причина — мужчина был нетрезв. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД России по Дальневосточному федеральному округу. С самолета полицейские сопроводили мужчину в дежурную часть.

— Его привезли в дежурную часть и провели тест на алкометре. Медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта 0,4 промилле. Также было установлено, что мужчина — житель Новосибирска, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские составили протокол за то, что сибиряк появился в общественном месте в состоянии опьянения. Теперь мужчине грозит наказание в виде административного штрафа.

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