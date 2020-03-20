Сибиряк на улице вырвал сумку с деньгами из рук отца, а у его дочери отобрал телефон
В Ленинском районе Новосибирска полицейский раскрыли преступление. Об этом сообщили в ведомстве.
— 5 марта на улице Римского-Корсакова молодой человек напал на мужчину с дочкой. Он отобрал у него сумку с деньгами, а у девочки телефон, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — После этого он убежал.
Сибиряк обратился в полицию. В правоохранительных органах возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Оказалось, что ущерб составил 24 тысячи рублей.
Полицейские нашли нападавшего. Им оказался 20-летний житель Ленинского района. Известно, что ранее молодой человек судим не был. Кстати, сумки с деньгами и телефона при нем не оказалось. Он рассказал, что деньги потратил, а телефон продал.
Сейчас идет расследование. Полицейские устанавливают, где находится похищенное. Суда задержанный будет ждать в СИЗО.
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ИСТОЧНИК KP.RU