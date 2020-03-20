«Столкнулись лоб в лоб»: в Новосибирске в ДТП попали полицейские

20 Март 2020 2020-03-20T04:09:42+03:00

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В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП. На пересечении улиц Титова и Бийской лоб в лоб встретили полицейский «УАЗ» и хэтчбек «Хонда Фит». Это произошло в четверг вечером, 19 марта. Последствия аварии попали на видеорегистратор. Кадры опубликованы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— «Фит» стоял в своей полосе, на перекрестке, где новая дорога Титова. «УАЗ» вышел на встречку, так как «Фит» стоял в полосе, которая ведет прямо и налево. Проезжал и видел, — рассказал в комментариях очевидец аварии.

Также, по его словам, в аварии никто не пострадал.

Подписчики предположили, что автомобили врезались друг в друга на невысокой скорости, судя по характеру повреждений.

— В 21:00 патрульный автомобиль столкнулся с "Хонда Фит". В результате автомобили повредились, но никто не пострадал. Назначена проверка в отношении сотрудника полиции, который допустил столкновение, — рассказали корреспонденту КП-Новосибирск в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Патрульный УАЗ столкнулся с "Хондой".Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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