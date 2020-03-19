Сибирячка пожаловалась, что врачи отказались обследовать ее после прилёта из Таиланда

19 Март 2020 2020-03-19T23:57:59+03:00

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Сибирячка пожаловалась на врачей, которые отказались проверить ее на коронавирус, несмотря на то, что она вернулась из потенциально опасного региона — Таиланда. По словам женщины, она почувствовала недомогание, когда прилетела домой и решила сходить в больницу, однако она не ожидала, что с этим могут возникнуть какие-либо трудности.

— Я прилетела из Таиланда 9 марта и почувствовала, что заболеваю. Поднялась температура, появился насморк и прочие симптомы вирусного заболевания. Я, конечно, особо не паниковала, но на фоне всеобщего беспокойства, решила, что будет не лишним сдать этот анализ: просто для личного спокойствия. Я позвонила в поликлинику, спросила, могу ли я прийти к ним с такой целью? Там меня отправили больницу. Сказали, правда, сперва посидеть две недели на домашнем карантине. Но и на этом приключения не закончились: 19 марта я обратилась-таки в больницу. Но и там мне сообщили, что обследовать меня сейчас они не собираются. Мол, вот, когда вам уже поставят диагноз — тогда положат к нам, и будем мы вас лечить. Я тогда сильно разозлилась и решила, что просто так оттуда не уйду: позвонила по указанному телефону заместителю главного врача и пересказала эту ситуацию. Мне пообещали разобраться, — рассказала КП-Новосибирск Катерина.

По словам женщины, она почувствовала недомогание, когда прилетела домой и решила сходить в больницу. Фото: Катерина

И действительно, после этого звонка, по словам сибирячки, медперсонал, ранее абсолютно бесстрашно общавшийся с пациенткой, сразу же надел маски. А самой Катерине предложили пройти в специальный бокс для осмотра.

— Я уже почти обрадовалась, но не тут-то было. Мне сказали, что анализ у меня все равно брать не собираются: не видят смысла тратить на меня пробник. Я спросила: зачем же тогда отводить меня в бокс? Мне сказали, что сейчас они могут меня просто осмотреть, а если я хочу полностью обследоваться, то мне нужно лечь в больницу. В итоге, все кончилось тем, что меня просто отправили с этим домой и все, — пояснила женщина.

Катерина уверяет, что за все время, прошедшее с ее прилета, самочувствие никак не улучшилось. Сибирячка говорит, что температура не спадала ниже 37, а другие симптомы только ярче давали о себе знать.

— Скорую я себе не вызывала: просто не знала, что так в моем случае было можно. Теперь собираюсь снова идти в поликлинику: уже не за тестом на этот коронавирус, а просто на обследование. Все-таки хочется знать, почему же я себя так плохо чувствую. Кроме того, планирую завтра позвонить на горячую линию минздрава, рассказать им обо всем этом. Быть может, будут приняты какие-то меры, — говорит Катерина.

КП-Новосибирск тоже направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в произошедшей ситуации

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