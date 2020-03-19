Сибирячка пожаловалась, что врачи отказались обследовать ее после прилёта из Таиланда
Сибирячка пожаловалась на врачей, которые отказались проверить ее на коронавирус, несмотря на то, что она вернулась из потенциально опасного региона — Таиланда. По словам женщины, она почувствовала недомогание, когда прилетела домой и решила сходить в больницу, однако она не ожидала, что с этим могут возникнуть какие-либо трудности.
— Я прилетела из Таиланда 9 марта и почувствовала, что заболеваю. Поднялась температура, появился насморк и прочие симптомы вирусного заболевания. Я, конечно, особо не паниковала, но на фоне всеобщего беспокойства, решила, что будет не лишним сдать этот анализ: просто для личного спокойствия. Я позвонила в поликлинику, спросила, могу ли я прийти к ним с такой целью? Там меня отправили больницу. Сказали, правда, сперва посидеть две недели на домашнем карантине. Но и на этом приключения не закончились: 19 марта я обратилась-таки в больницу. Но и там мне сообщили, что обследовать меня сейчас они не собираются. Мол, вот, когда вам уже поставят диагноз — тогда положат к нам, и будем мы вас лечить. Я тогда сильно разозлилась и решила, что просто так оттуда не уйду: позвонила по указанному телефону заместителю главного врача и пересказала эту ситуацию. Мне пообещали разобраться, — рассказала КП-Новосибирск Катерина.
По словам женщины, она почувствовала недомогание, когда прилетела домой и решила сходить в больницу. Фото: Катерина
И действительно, после этого звонка, по словам сибирячки, медперсонал, ранее абсолютно бесстрашно общавшийся с пациенткой, сразу же надел маски. А самой Катерине предложили пройти в специальный бокс для осмотра.
— Я уже почти обрадовалась, но не тут-то было. Мне сказали, что анализ у меня все равно брать не собираются: не видят смысла тратить на меня пробник. Я спросила: зачем же тогда отводить меня в бокс? Мне сказали, что сейчас они могут меня просто осмотреть, а если я хочу полностью обследоваться, то мне нужно лечь в больницу. В итоге, все кончилось тем, что меня просто отправили с этим домой и все, — пояснила женщина.
Катерина уверяет, что за все время, прошедшее с ее прилета, самочувствие никак не улучшилось. Сибирячка говорит, что температура не спадала ниже 37, а другие симптомы только ярче давали о себе знать.
— Скорую я себе не вызывала: просто не знала, что так в моем случае было можно. Теперь собираюсь снова идти в поликлинику: уже не за тестом на этот коронавирус, а просто на обследование. Все-таки хочется знать, почему же я себя так плохо чувствую. Кроме того, планирую завтра позвонить на горячую линию минздрава, рассказать им обо всем этом. Быть может, будут приняты какие-то меры, — говорит Катерина.
КП-Новосибирск тоже направила запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, чтобы разобраться в произошедшей ситуации
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