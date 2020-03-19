2020-03-19T20:31:53+03:00
Общество

«Готов делать драники»: русская Барби пошутила о своем будущем муже

Сибирячка опубликовала откровенный снимок на своей странице и подписала его весьма оригинальным образом
Алена КУЛЕШОВА
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Русская Барби Юлия Кригер любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Фото: Юлия КригерРусская Барби Юлия Кригер любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Фото: Юлия Кригер
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Русская Барби Юлия Кригер любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Недавно девушка опубликовала свой пикантный снимок из Таиланда, подкрепив его весьма интересной подписью: «Хочу, чтобы мой будущий муж писал мое имя сметаной на драниках».

— Я вообще люблю выкладывать что-то веселое на своей страничке. Если кто-то это воспринимает всерьез — пожалуйста, — пояснила Юлия КП-Новосибирск. — Мне даже интересно потом читать комментарии под такими постами. Иногда я на них даже отвечаю: зависит от настроения.

И комментариев под постом сибирячки действительно хватает. Кто-то из людей просто хвалит красивые фото Юли, а кто-то интересуется, есть ли у девушки кандидаты в мужья:

— Фото просто класс!

— Я уже готов делать драники, сметана тоже в наличии.

— А кандидаты в мужья у вас уже есть? — пишут люди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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