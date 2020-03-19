«Готов делать драники»: русская Барби пошутила о своем будущем муже
Русская Барби Юлия Кригер любит баловать своих подписчиков откровенными фотографиями. Недавно девушка опубликовала свой пикантный снимок из Таиланда, подкрепив его весьма интересной подписью: «Хочу, чтобы мой будущий муж писал мое имя сметаной на драниках».
— Я вообще люблю выкладывать что-то веселое на своей страничке. Если кто-то это воспринимает всерьез — пожалуйста, — пояснила Юлия КП-Новосибирск. — Мне даже интересно потом читать комментарии под такими постами. Иногда я на них даже отвечаю: зависит от настроения.
И комментариев под постом сибирячки действительно хватает. Кто-то из людей просто хвалит красивые фото Юли, а кто-то интересуется, есть ли у девушки кандидаты в мужья:
— Фото просто класс!
— Я уже готов делать драники, сметана тоже в наличии.
— А кандидаты в мужья у вас уже есть? — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU