2020-03-19T19:07:22+03:00
Общество

В Новосибирске ищут женщину со шрамами на ухе и лопатке

Сибирячка ушла из дома в неизвестном направлении
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Бобровскую Марию Александровну. Фото: ГУ МВД по НСОВ Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Бобровскую Марию Александровну. Фото: ГУ МВД по НСО
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В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Бобровскую Марию Александровну. Женщина ушла из дома № 29 по улице Ипподромская 14 июня прошлого года: куда она направилась никто не знал. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч, голубые глаза. На левом ухе и под левой лопаткой шрамы, а на верхней челюсти нет трех передних зубов, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. — На момент своего исчезновения, женщина была одета в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета с белыми вставками, кроссовки на липучке голубого цвета. С собой у нее была еще черная сумка из кожзама.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Мария или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по номерам телефона: 232-21-65, 232-21-45, 232-21-90.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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