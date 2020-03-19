В Новосибирске ищут женщину со шрамами на ухе и лопатке

19 Март 2020 2020-03-19T19:07:22+03:00

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В Новосибирске ищут пропавшую 36-летнюю Бобровскую Марию Александровну. Женщина ушла из дома № 29 по улице Ипподромская 14 июня прошлого года: куда она направилась никто не знал. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы до плеч, голубые глаза. На левом ухе и под левой лопаткой шрамы, а на верхней челюсти нет трех передних зубов, — сообщают в ГУ МВД по Новосибирской области. — На момент своего исчезновения, женщина была одета в куртку темно-синего цвета, джинсы синего цвета с белыми вставками, кроссовки на липучке голубого цвета. С собой у нее была еще черная сумка из кожзама.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Мария или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом в полицию по номерам телефона: 232-21-65, 232-21-45, 232-21-90.

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