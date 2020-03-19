«Красная шапочка» устроила в Академгородке шопинг с чужой картой
В Новосибирске полиция разыскивает девушку в красной шапочке, которая устроила шопинг с чужой картой, которую она нашла в Академгородке. Сибирячка успела потратить почти девять тысяч рублей.
— Утром четырнадцатого марта мужчина обронил свою банковскую карту на улице Российской. И в тот же день, некоторое время спустя, некая девушка в черной куртке и красной шапочке была замечена с данной картой в нескольких магазинах Советского района, — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Всего находчивая дама успела потрать 8959 рублей: как только владелец обнаружил непонятные списания с карты, он сразу же позвонил в банк и заблокировал ее, после чего обратился в полицию. Сейчас девушку разыскивают правоохранители, в отношении нее возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Всех, кто знает что-нибудь об этой девушке, просят сообщить об этом в полицию по телефонам 232-18-70, 232-18-64, +79139514276. Конфиденциальность гарантируется.
Красная шапочка устроила в Академгородке шопинг с чужой картой.
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