Сибиряк похитил бизнесмена и приковал его цепями к столбу, чтобы выпытать, где деньги

19 Март 2020 2020-03-19T13:36:06+03:00

В Новосибирске расследуется уголовное дело против 39-летнего новосибирца, которого подозревают в разбое и похищении человека. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Новосибирске расследуется уголовное дело против 39-летнего новосибирца, которого подозревают в разбое и похищении человека.

— Следователям удалось установить, что 6 сентября 2019 года 39-летний мужчина влез через окно в частный дом, находящийся в ДНТ «Бердский перекат». Угрожая оружием хозяину дома — 42-летнему предпринимателю, он связал его и посадил в автомобиль. Жену бизнесмена злоумышленник запер в подполе. Забрав из дома 150 тысяч рублей, он отвез на машине похищенного мужчину на станцию Мочище, привязал его железными цепями к бетонному столбу электропередач и пытался выпытать, где еще он хранит свои сбережения. Однако в один момент, когда похититель отлучился, бизнесмен смог сбежать и сообщить о случившемся в полицию, — сообщили в СУ СК по Новосибирской области.

Задержать подозреваемого удалось 17 марта 2020 года, в настоящее время он находится под стражей. Кроме того, правоохранителям удалось установить, что сибиряк уже ранее был судим за разбойное нападение, мошенничество, угон автомобиля и причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.

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