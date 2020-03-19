2020-03-19T11:40:37+03:00
75 лет Великой Победы

1418 дней и ночей: в Новосибирской области прочитают сводки с фронта, расскажут о героях и станцуют вальс

В рамках Года памяти и славы в нашем регионе реализуют масштабный проект
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Проект «1418»: что нужно помнить о Великой Отечественной войне. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».Проект «1418»: что нужно помнить о Великой Отечественной войне. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».
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1418 дней длилась Великая Отечественная война. В каждый из этих дней шли бои, менялось положение нашей армии, в тылу работали люди. Уникальный проект «1418» помогает сохранить историческую правду о событиях Великой Отечественной войны и ее героях. Региональный проект Года памяти и славы «1418» реализует Центр патриотического воспитания Новосибирской области.

Проект включает ряд подпроектов. Один из самых масштабных - «1418. Имя героя на карте региона». Имена героев и объекты, носящие их имена, будут занесены в специальные реестры. После информацию разместят на баннерах и на интернет-портале «Книга памяти Новосибирской области».

Проект «1418. Сводки с фронта: 3 месяца до Победы» познакомит жителей Новосибирской области с реальными событиями, происходившими на фронтах Великой Отечественной войны в феврале - мае 1945 года. В период с 25 февраля по 8 мая в радиоэфире прозвучат сводки Совинформбюро. Их прочитают внуки и правнуки участников войны, известные спортсмены, а также представители районов области, органов законодательной и исполнительной власти.

Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

В рамках проекта «1418. Фронтовой вальс» участники акции будут танцевать на всех площадях Новосибирской области. 9 мая во время проведения мероприятий празднования Победы танцевальные пары будут кружиться в ритме вальса во всех муниципальных районах и городских округах области.

Во всех проектах непосредственное участие принимают жители Новосибирской области. В ряде проектов участие возможно на конкурсной основе. Так, например, участниками проекта «1418. Сводки с фронта: 3 месяца до Победы» станут жители районов области - победители муниципальных конкурсов чтецов.

Жители каждого уголка Новосибирской области должны знать о своих героях-земляках, помнить о самых значимых событиях Великой Отечественной войны. Наряду с всероссийскими акциями в Год памяти и славы на территории Новосибирской области реализуют более тысячи проектов регионального и муниципального уровней, инициированных общественными организациями, учреждениями и предприятиями.

С подробной информацией о проекте и участии можно ознакомиться в группе «Центр патриотического воспитания НСО» в соцсети «ВКонтакте» и по тел. (383) 304-74-41.

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