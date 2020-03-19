2020-03-19T11:12:18+03:00
Происшествия

«Упал поддон с кирпичами»: В Новосибирске мужчина погиб на стройке

Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы
Ульяна ДЖАНКОВА
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На стройке в центре города погиб рабочий.На стройке в центре города погиб рабочий.
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В Новосибирске в четверг, 19 марта, на улице Семьи Шамшиных произошло ЧП. Об этом КП-Новосибирск сообщили очевидцы. По их словам в районе строительства дома на людей упал поддон с кирпичами.

— Один насмерть, второй вроде живой. Здесь и «скорая», и полиция, — сообщает очевидец.

Эту информацию КП-Новосибирск подтвердила главный врач станции скорой медицинский помощь Ирина Большакова.

— Врачи еще работаю на месте ЧП. На самом деле один человек погиб, второй ранен, — сообщила медик.

В СК Новосибирской области сообщили, что на месте ЧП работаю следователи.

— По факту гибели рабочего на стройке в результате падения поддона с кирпичами проводится уголовно-процессуальная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, сейчас опрашивают свидетелей произошедшего, — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Мы следим за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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