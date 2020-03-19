2020-03-19T10:05:02+03:00
Общество

«Будут продавать там, где их нет»: бердские защитные маски поступили в продажу

Этому посодействовал региональный Минпромторг
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске поступили в продажу защитные маски бердского производства.В Новосибирске поступили в продажу защитные маски бердского производства.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Бердские маски для защиты от инфекций начали продавать в Новосибирской области. Они такие же, как медицинские, но пока на них нет регистрационного удостоверения, в аптеках реализовывать запрещено. Но чтобы процесс ускорить региональный Минпромторг и бердский производитель «Медсклад» договорились пока продавать маски через киоски «Роспечати».

— Маски планируется реализовать в тех районах, где по нашей информации в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расширять, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В продаже уже 2000 тканевых масок. Одна стоит примерно 10 рублей, в упаковке — пять штук. Пока в продажу будет поступать 2000-3000 масок еженедельно, в киоски Роспечати и, в ближайшие дни, в отделения Почты России. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора производство и объем продаж увеличат.

Напомним, в конце февраля в Бердске запустили собственное производство защитных масок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском начнут выпускать уникальные маски, которые лечат от вируса.

В аптеках они появятся спустя пару месяцев. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Упал поддон с кирпичами»: В Новосибирске мужчина погиб на стройке
«Там полиция, ждут кинологов»: в Новосибирске эвакуирована стоматология
«Не спал и больна мама»: новосибирец пытался украсть кофе и шоколад на 30 тысяч рублей
Детские сады переходят на свободное посещение из-за угрозы коронавируса
«Будут продавать там, где их нет»: бердские защитные маски поступили в продажу
Новосибирцы увеличили свои вклады в банки
«Это недопустимо!»: родители добились отмен Дня открытых дверей в новосибирском колледже
ЕCLAIR cafe: бесплатная доставка
«Может, кто окурок кинул»: в Новосибирске вспыхнули вещи на балконе высотки
Возле «Речного вокзала» не проехать: две легковушки врезались в автобус
«Сидел в тюрьме, руководил курьерами»: в Новосибирске вынесен приговор двум бандам наркодиллеров
Подорожали гречка, огурцы и капуста: рассказываем, на что поднялись цены в Новосибирске
В Новосибирске из-за угрозы коронавируса закрыли все суды
Установлены все пассажиры рейса Москва-Новосибирск, летевшие в одном самолете с больной коронавирусом
Стали известны новые подробности о первой заболевшей коронавирусом в Новосибирске
Разыскиваются пассажиры рейса SU 1462 «Шереметьево» - «Толмачево»
«Это уже не смешно»: новосибирцев возмутили двое мужчин, разгуливающих в противогазах и костюмах химзащиты
Победители фотоконкурса «Милая мама» получили призы от «Единой России»
«Крохотные, глазки еще не открыли»: питбуль пытается выкормить выброшенных на помойку чужих щенят
«Там ездить теперь запрещено»: в Новосибирской области закрыли все ледовые переправы
«Можно утопить автомобиль»: в Новосибирске на Ипподромской магистрали под лужей скрывается огромная яма
«Были в тайнике» : жительницы Новосибирска украли 300 тысяч рублей из квартиры, в которую их впустил третьеклассник