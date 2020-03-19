«Будут продавать там, где их нет»: бердские защитные маски поступили в продажу

19 Март 2020 2020-03-19T10:05:02+03:00

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Бердские маски для защиты от инфекций начали продавать в Новосибирской области. Они такие же, как медицинские, но пока на них нет регистрационного удостоверения, в аптеках реализовывать запрещено. Но чтобы процесс ускорить региональный Минпромторг и бердский производитель «Медсклад» договорились пока продавать маски через киоски «Роспечати».

— Маски планируется реализовать в тех районах, где по нашей информации в аптечной сети масок нет вообще, а затем охват территорий будем расширять, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

В продаже уже 2000 тканевых масок. Одна стоит примерно 10 рублей, в упаковке — пять штук. Пока в продажу будет поступать 2000-3000 масок еженедельно, в киоски Роспечати и, в ближайшие дни, в отделения Почты России. После получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора производство и объем продаж увеличат.

Напомним, в конце февраля в Бердске запустили собственное производство защитных масок.

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