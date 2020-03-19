Новосибирцы увеличили свои вклады в банки

19 Март 2020 2020-03-19T09:52:47+03:00

По итогам 2019 года вклады новосибирцев в МТС Банке в два раза превысили общероссийский показатель. Средний депозит составил 400 тысяч рублей

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Жители Новосибирска и области задумались о пассивном доходе и выбрали традиционный способ инвестирования - депозит в банке, который подходит тем, кто хочет накопить и сохранить крупную сумму, не рискуя вложениями.

За 2019 год жители Новосибирской области открыли в 2,5 раза больше депозитов, а общая сумма денег на частных вкладах увеличилась в 6 раз по сравнению с 2018 годом, сообщают аналитики МТС Банка.

Большинство вкладчиков в новосибирском регионе предпочитают более выгодные сезонные предложения с повышенной ставкой.

Также за 2019 год среди жителей Новосибирска, где расположено 11 офисов МТС Банка, в 2 раза вырос спрос на кредиты и в 1,7 раза - на кредитные карты. Самой популярной кредитной картой оказалась карта MTS CASHBAK с повышенным кешбэком 5% в супермаркетах, кинотеатрах и АЗС - ее выбрали 66% новосибирцев - клиентов Банка.

Малый бизнес региона тоже отметился активным кредитованием: число кредитов для малого бизнеса в 2019 году выросло на 20%, а их объем превысил 500 миллионов рублей. При этом бизнесмены Новосибирска открыли почти в 4 раза больше расчетных счетов.

Напомним, что все банковские вклады и счета частных лиц и малых предприятий застрахованы государством и в случае наступления страхового случая вкладчики гарантированно получают свои средства в пределах 1,4 миллиона рублей.

Благодаря развитию цифровых и дистанционных каналов обслуживания по итогам 2019 года число клиентов МТС Банка в Новосибирске выросло почти в 2 раза, при этом время ожидания в очереди сократилось и в среднем не превышает 6 минут.