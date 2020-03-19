2020-03-19T10:13:39+03:00
Дом. Семья

ЕCLAIR cafe: бесплатная доставка

Блюда и авторские десерты из меню ЕCLAIR caf ужа давно полюбились гостям нашего города благодаря простоте, изысканности, а также свежим и качественным ингредиентам
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Фото предоставлены ECLAIR cafe.Фото предоставлены ECLAIR cafe.
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ÉCLAIR становится ближе, ведь теперь почти любое блюдо легко заказать с доставкой домой или в офис. Оформить заказ можно уже с 8.30, просто позвонив по телефону (383) 209-07-05.

Ассортимент блюд настолько широкий, что каждый найдет что-то на свой вкус!

Для тех, кто постится или придерживается концепции здорового питания, - меню от диетолога и специальное предложение с постными блюдами. Например, легкий спа-салат с авокадо, клубникой и семенами чиа, овощной боул с булгуром или тофу-стейк с пикантной овощной сальсой.

Попробуйте самый популярный завтрак «Бруклин». Это яйцо-пашот на картофеле-решти с творожным муссом, рукколой, английским сырным соусом и лососем или беконом. Омлет «Брисбен» дополнен сочными креветками, авокадо и легким йогуртовым соусом. Домашние сырники, воздушная запеканка с соусом «Манго» или нежнейший творожник с сыром маскарпоне и свежей клубникой никого не оставят равнодушным и сделают семейный завтрак вкусным и незабываемым.

А что вы предпочитаете на ужин? Ароматные ребрышки из гриль-меню или пасту по фирменному рецепту? А может быть, сочную тальятту из молодой телятины с соусом из белых грибов или домашние котлетки из индейки с кремом из авокадо и картофельным пюре?

Готовим салат Тартар вместе с кафе "Эклер".Multistreaming with https://restream.io/?ref=vzVo5

И конечно, никак не обойтись без ярких и неповторимых сладостей по авторским рецептам шеф-кондитера. Закажите черничные панкейки с голубикой и горячим сливочным соусом или восхитительный торт «Монпелье», в котором нежный кремовый вкус домашней сливочной карамели переплетается с ароматом канадского кленового сиропа и легкой кислинкой свежей малины и смородины.

Эти и многие другие блюда и десерты к вашему столу с доставкой каждый день с 9.00 до 0.00, прием заказов с 8.30 до 23.00.

ÉCLAIR cafe

Адрес: ул. Ядринцевская, 21 (1-й этаж)

Телефоны: (383) 209-07-05, 209-22-85

График работы: будни с 7.30 до 0.00; выходные с 8.30 до 0.00

Сайт: eclaircafe.ru

Email: cafeeclair@mail.ru

ВКонтакте: vk.com/club53572756

Инстаграм: instagram.com/eklairkafe/

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