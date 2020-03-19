Возле «Речного вокзала» не проехать: две легковушки врезались в автобус

19 Март 2020 2020-03-19T09:03:09+03:00

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В четверг, 19 марта, возле речного вокзала столкнулись три машины: кроссовер «Киа Соренто», седан «Субару Легаси Аутбэк» и пассажирский автобус № 234. Они двигались по Большевистской в сторону улицы Добролюбова. Инцидент попал на видеорегистратор очевидца, который выложил ролик в группу новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». «Субару» въехал в автобус сзади, недалеко от них остановился и «Киа» с мигающими фарами.

Очевидец также рассказал, что участники аварии заняли две левых полосы, затруднив проезд другим водителям.

КП-Новосибирск выяснила в ГИБДД, что в аварии пострадали только транспортные средства.

— В дежурную часть заявка не поступала, значит, ДТП оформлялось с помощью аварийных комиссаров. Никто не пострадал, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Юлия Ракунова.

Авария на речном вокзале.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU