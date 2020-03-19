2020-03-19T08:22:05+03:00
Общество

«Сидел в тюрьме, руководил курьерами»: в Новосибирске вынесен приговор двум бандам наркодиллеров

Все члены группировки получили приличные сроки заключения
Ульяна ДЖАНКОВА
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В Новосибирске осуждены две банды наркодиллеров. Фото: УФСБ по Новосибирской областиВ Новосибирске осуждены две банды наркодиллеров. Фото: УФСБ по Новосибирской области
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В Новосибирске вынесен приговор двум бандам наркодиллеров. Об этом сообщают в УФСБ по региону.

Члены группировок распространяли наркотики по всей Сибири.

— В июле 2018 года пресечен канал распространения наркотических средств, организованный гражданином одной из республик ближнего зарубежья. Как установлено, находящийся в местах лишения свободы Рафаэль Г. организовал поставку наркотического средства через жителей Новосибирска. При изъятии так называемой закладки, в которой находилось свыше 4 кг героина, наркокурьеры были задержаны, — говорится в сообщении ведомства.

Наркотики распространяли по всей Сибири. Фото: УФСБ по Новосибирской области

Наркотики распространяли по всей Сибири. Фото: УФСБ по Новосибирской области

В марте 2020 года виновных приговорили к лишению свободы в колонии строго режима. Зачинщик Рафаэль Г. получил 14 с половиной лет, а его подельники 7 и 8 лет тюрьмы.

Также в марте 2020 года вынесено еще одно судебное решение по уголовному делу, расследованному следственным отделом УФСБ.

По информации ведомства, двое новосибирцев, парень и девушка, организовали нарколабораторию, в которой производили синтетическое вещество. Мужчину задержали, когда он делал закладку. У него было изъято свыше 1,6 кг синтетического наркотика. Ему дали 11 лет колонии строго режима, суд над соучастницей пройдет в апреле.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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