«Сидел в тюрьме, руководил курьерами»: в Новосибирске вынесен приговор двум бандам наркодиллеров
В Новосибирске вынесен приговор двум бандам наркодиллеров. Об этом сообщают в УФСБ по региону.
Члены группировок распространяли наркотики по всей Сибири.
— В июле 2018 года пресечен канал распространения наркотических средств, организованный гражданином одной из республик ближнего зарубежья. Как установлено, находящийся в местах лишения свободы Рафаэль Г. организовал поставку наркотического средства через жителей Новосибирска. При изъятии так называемой закладки, в которой находилось свыше 4 кг героина, наркокурьеры были задержаны, — говорится в сообщении ведомства.
Наркотики распространяли по всей Сибири. Фото: УФСБ по Новосибирской области
В марте 2020 года виновных приговорили к лишению свободы в колонии строго режима. Зачинщик Рафаэль Г. получил 14 с половиной лет, а его подельники 7 и 8 лет тюрьмы.
Также в марте 2020 года вынесено еще одно судебное решение по уголовному делу, расследованному следственным отделом УФСБ.
По информации ведомства, двое новосибирцев, парень и девушка, организовали нарколабораторию, в которой производили синтетическое вещество. Мужчину задержали, когда он делал закладку. У него было изъято свыше 1,6 кг синтетического наркотика. Ему дали 11 лет колонии строго режима, суд над соучастницей пройдет в апреле.
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ИСТОЧНИК KP.RU